الامارات | الإمارات: تعزيز السلام والأمن الدوليين حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية تعزيز السلام والأمن الدوليين، باعتبارهما حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، استناداً لميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركته ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المرافق في اجتماع رفيع المستوى، حول التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لضمان السلام والأمن الدوليين، الذي تنظّمه الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى تأكيد أهمية دور مختلف المؤسسات المتعددة الأطراف، والجهود الدبلوماسية في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات، ودور البرلمانات في تأكيد الالتزام بالمبادئ الأساسية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، عفراء راشد البسطي.