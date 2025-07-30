الامارات | نهيان بن مبارك: مبادرات صندوق الوطن تُجسّد رؤية رئيس الدولة في تمكين الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، حرص الصندوق على تجسيد الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تركز على دعم ورعاية وتمكين أبناء وبنات الوطن من أجل مستقبل إماراتنا الحبيبة.

وقال: «إن الصندوق يسعى بكل جهده للعمل على تأهيل وتمكين شباب الإمارات، مهما كانت مؤهلاتهم، ودرجاتهم العلمية، من خلال عدد كبير من البرامج والمبادرات المحلية والدولية، لاسيما (مسارات الثانوية) التي تركز على خريجي الثانوية العامة، والذين مر على تخرجهم أكثر من عامين ولم يلتحقوا بسوق العمل».

جاء ذلك عقب احتفاء صندوق الوطن بتخريج 250 مشاركاً في النسخة الأولى من برنامج «مسارات الثانوية»، من أبناء وبنات الإمارات الذين تخرّجوا في الثانوية العامة ومضى عليهم عامان من دون عمل، وتنطبق عليهم الشروط من مختلف إمارات الدولة، وحصلوا على تدريب وتأهيل كاملين، ووفر الصندوق فرص عمل بدوام كامل في القطاع الخاص لنحو 50% منهم خلال ستة أشهر فقط من بداية تأهيلهم، حيث تم تعيين 124 من خريجي برنامج مسارات الثانوية بالفعل، وهم على رأس عملهم حالياً، وتتم متابعتهم مع الشركات التي تم تعيينهم فيها لتقديم أي دعم مطلوب.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، «إن (الصندوق) أطلق برنامج (مسارات الثانوية) في أغسطس 2024 برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تزويد خريجي الثانوية العامة الإماراتيين الذين لا يعملون، بالمهارات والثقة والدعم للنجاح في القطاع الخاص بالدولة، مؤكداً أن الدفعة الأولى من المشاركين أكملت تدريبها في يونيو 2025، بالتعاون مع أكاديمية (العنصر الخامس)».

وأضاف أنه تم إطلاق وتطوير برنامج «مسارات الثانوية» لدعم واحدة من أهم فئات المجتمع الإماراتي، وهم خريجو الثانوية، لتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من سوق العمل الإماراتية، حيث قدّم البرنامج نهجاً شاملاً على مستويين رئيسين، الأول تدريب مكثّف على مهارات التوظيف المطلوبة لسوق العمل، والثاني يتعلق بالدعم الشخصي والعملي للبحث عن فرص العمل المتاحة بالمجالات المختلفة.

وأوضح أن البرنامج اعتمد على منهج عملي ومباشر، يتضمن 10 مراحل أساسية، يتدرب من خلالها المشاركون كافة، وتبدأ بالتدريب على تحديد الفرص المتاحة والمناسبة لقدرات المشارك، ثم تعليم المشاركين كيفية الاستفادة من منصة «نافس»، وبناء الهوية الشخصية، وإنشاء حضور مهني على «لينكد إن»، ثم البحث عن أصحاب العمل، والتدريب على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التوظيف، ثم التدريب على التميّز في المقابلات، وأسلوب التعامل مع عروض العمل، وكيفية النجاح في القيام بأعباء الوظيفة، وأخيراً إدارة التفاعلات في بيئة العمل.

وقال القرقاوي إنه تم تقديم العديد من الخدمات المهمة بشكل اختياري للمشاركين المتميّزين الراغبين في تطوير أنفسهم بشكل أكبر، وتشمل: برامج تدريبية على الثقافة الرقمية، وأساسيات إدارة المشاريع، ومقدمة في اللغة الإنجليزية للأعمال، ومهارات التواصل، وإعداد العروض التقديمية وكتابة الشرائح، وأخيراً الفاعلية والكفاءة.

وأضاف أن أهم مؤشرات النجاح لبرنامج مسارات الثانوية العامة تتمثّل في أرقام عدة، أهمها أن 124 مشاركاً حصلوا على وظائف، منهم 115 في القطاع الخاص، وتسعة في القطاع العام، كما شهد البرنامج مشاركة 107 شركات من القطاع الخاص وظّفت خريجي البرنامج، لافتاً إلى أن استبيان رضا المشاركين أوضح أن 90% من المشاركين أعربوا عن رضاهم التام عن التدريب ودعم التوظيف.

وقال القرقاوي إن صندوق الوطن من خلال استثماره في هذه الفئة الحيوية من الشباب الإماراتي، يسهم في إطلاق القدرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وبناء مستقبل يتمكّن فيه كل شاب وشابة إماراتية من الإسهام الكامل في ازدهار الوطن، بما يُجسّد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.