الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنجاز

أثنى قارئ على التعامل الاحترافي لموظفي مركز العضيد في مركز بن سوقات التجاري وإنجازهم المعاملات بسرعة وفاعلية.

باقات

طالب كبار في السن، من المقيمين مع ذويهم، بتوفير باقات تأمين صحي بأسعار مقبولة، وبالمقابل تخفيضات من جانب المستشفيات والعيادات، مشيرين إلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين الشركات، وأكدوا أن الاستجابة من قبل الشركات ستوفر عليهم وعلى عائلاتهم الكثير مما يتعلق بالالتزامات الصحية.

أجهزة

قال متسوقون إن الخدمة الذاتية للدفع في بعض منافذ البيع الكبرى في إمارات عدة تحسب سعر السلعة مرتين، وعادة لا ينتبه العميل إلا نادراً، مطالبين بضرورة إصلاح الأجهزة.

مبلغ

أرجع بنك محلي مبلغ 50 ألف درهم لعميل بعد سحبها من دون معرفته أو طلب منه، وجاء تجاوب البنك نتيجة اشتراط العميل إرسال كلمة سر قبل إتمام أي معاملة، فيما لم يقم البنك بإرسالها.

عربات

يشكو موظفون بشركات، لها مكتب في منطقة ممشى السعديات، غياب الخدمات الأساسية في مناطق قريبة، مطالبين بتوفير عدد أكبر من عربات الغولف، تجنباً لمشي مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف.

تدريب

نظّمت شركة وساطة عقارية شهيرة في أبوظبي برنامج تدريب صيفياً لطلبة المدارس، لاقى إقبالاً كبيراً واستحساناً من الطلبة والأهالي، إذ تم تدريب المشتركين من عُمر ثمانية أعوام إلى 17 عاماً على التسويق والتواصل الفعال وغيره، وطالبوا الشركات الأخرى بأن تسير على هذا النهج، وتوسعة تلك المبادرات على مستوى الدولة.

