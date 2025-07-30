الامارات | «كنف» تناقش توجهات المرحلة المقبلة لحماية الطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت اللجنة العليا لمركز «كنف» - بيت الطفل في الشارقة، خلال اجتماعها، أمس، توجهات المرحلة المقبلة لحماية الطفل، واستعرضت الإحصاءات والتحليلات الخاصة بالحالات المحالة إلى المركز خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى يوليو الجاري، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الشريكة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود إمارة الشارقة المتواصلة لتعزيز منظومة حماية الطفل تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تؤكد باستمرار أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال ضحايا الإساءة تضمن لهم الحماية والاحتواء والدعم الشامل.

وقالت مدير عام إدارة سلامة الطفل رئيسة اللجنة العليا لمركز «كنف»، هنادي اليافعي، خلال ترؤسها الاجتماع، إن مركز «كنف» أصبح نموذجاً وطنياً يحتذى به في مجال الاستجابة لحالات الإساءة ضد الأطفال، من خلال تطبيقه لمعايير نموذج «بارناهوس» العالمي الذي يُعزز مبدأ تقليل عدد المقابلات التي يخضع لها الطفل، ويوفر بيئة داعمة أثناء مراحل التحقيق والعلاج.