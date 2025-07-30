الامارات | «حماية الأجور» يسمح بسداد مستحقات العمالة المساعدة نقداً وإلكترونياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يوفّر لأصحاب العمل إمكانية الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة)، المصرّح لها من قِبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة، وذلك عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بها.

كما يتيح النظام آلية التحويل النقدي عبر المصارف والبنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قِبل المصرف المركزي، والتي تم التعاقد معها من قبل أصحاب العمل.

وأشارت الوزارة، في عددها الصادر أخيراً من مجلة «سوق العمل»، إلى امتيازات عدة لأصحاب العمل المُسجّلين في النظام، أبرزها حفظ حقهم في إثبات عملية الدفع، وسهولة تحويل الأجر للعامل المساعد، وضمان تسليم الأجر في الوقت المُحدد، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وذكرت الوزارة أن التسجيل في نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعدّ اختيارياً لـ14 مهنة، هي: المستخدم، والبحّار، والحارس، والراعي، والسايس، والمضمر، والصقّار، والعامل، ومديرة المنزل، والطبّاخ، ومربية الأطفال، والمزارع، والبستاني، والسائق الخاص، بينما يتم تطبيق النظام فعلياً على خمس مهن أخرى، هي: المهندس الزراعي الخاص، والمندوب الخاص، ومقدم الرعاية المنزلية، والمدرّس الخاص، والمدرب الخاص.

ولفتت إلى أن هناك ثلاث حالات مستثناة من تحويل أجورها عبر النظام، تشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.

ونبّهت الوزارة عبر موقعها الرسمي إلى أنه يجب سداد الأجر الشهري للعامل المساعد بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استحقاقه للأجر، وذلك وفقاً للمادة 15 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مشيرة إلى وقف ملف صاحب العمل الذي لم يلتزم بسداد أجر العامل المساعد خلال شهرين من تاريخ استحقاقه.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن صاحب العمل يُعدّ متأخراً في سداد أجر العامل المساعد إذا لم يقم بالسداد عبر نظام حماية الأجور خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، موضحة أن تاريخ استحقاق الأجر يبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي المحدد في عقد العمل.

وأكّدت الوزارة حرصها على أن يكون جميع أصحاب العمل على دراية وعلم بضرورة التسجيل في نظام حماية الأجور وسداد أجر العامل المساعد من خلال هذا النظام، لذلك تقوم الوزارة بإرسال إشعارات لأصحاب العمل لتنبيههم إلى هذا الأمر.

