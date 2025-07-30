محمد الشرقي يطّلع على المشاريع الحالية والمستقبلية في إمارة الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التزام إمارة الفجيرة بمواصلة الجهود التنموية في قطاع البنية التحتية، وتطوير خدماتها الداعمة للتحوّلات الشاملة التي تشهدها الإمارة على المستويات كافة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم محمد المكسح السماحي، مدير دائرة الأشغال العامة بالفجيرة، وأعضاء اللجنة التطويرية المحلية في الإمارة. وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التنموية والتطويرية في مناطق الفجيرة كافة. واطلع سموه، خلال اللقاء، على مشاريع مُبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في الفجيرة، ومشاريع اللجنة التطويرية المحلية بالإمارة في قطاع البنية التحتية والطرق خلال الفترة 2020-2025.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع السدود والقنوات المائية قيد التنفيذ في الإمارة وسير العمل فيها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.