«العليا للأخوة الإنسانية» تواصل تقديم الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - جاكرتا (وام)

وزعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة ياياسان الخيرية الإندونيسية وبرعاية من بورصة إندونيسيا (IDX)، لليوم الثاني 100 جهاز لوحي تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على طلاب عدد من المدارس التي ترعاها المؤسسة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية العليا، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية العالمية للجنة، لتعزيز الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا في التعليم، وتعكس القيم والمبادئ التي تضمنتها وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

وأوضح أن هذه الجهود المشتركة التي تقوم بها اللجنة بالشراكة مع عدد من المؤسسات في إندونيسيا، تدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تدعو إلي ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مشيراً إلى أن المبادرة، ومن خلال تركيزها على المجتمعات ذات الاحتياج تسلط الضوء على إيمان اللجنة الراسخ بأن التعليم هو حق إنساني أساسي، وأساس لتحقيق السلام والتسامح والتنمية المستدامة.

وتتضمن هذه الأجهزة الذكية تطبيق Dompet Aman، وتطبيق بورصة إندونيسيا (IDX) اللذين طوّرتهما مؤسسة ياياسان الخيرية، وهما منصتان تعليميتان تفاعليتان تهدفان إلى تزويد الطلبة بأدوات تعلم رقمية آمنة وتعليم عملي في الأسواق المالية