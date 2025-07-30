الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

منح فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة الصليب الأكبر لسعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم السابق لدى جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، وتقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقلدت كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الإمارات العربية المتحدة، السفير الوسام نيابةً عن فخامته، خلال حفل أقيم في مقر سفارة الباراغواي بأبوظبي، بحضور سيف عبدالله الشامسي وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، والدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي مديرة إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. وأشادت لوبيز بجهود القمزي وإسهاماته في ترسيخ أواصر التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات.

تقدير عميق

أعرب سعيد القمزي عن تقديره العميق لهذا التكريم، مؤكداً أن الوسام يجسد متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والباراغواي، في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس بينيا وحكومته لهذه العلاقات والحرص على توطيدها.