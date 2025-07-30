عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وتناول المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتحديث على القوانين والتشريعات، بما يضمن حقوق العاملين في إمارة الشارقة.

ووجَّه المجلس بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود، ورؤيته الحكيمة في تعزيز بيئة العمل الحكومي، وحرصه الدائم على بناء جهاز حكومي يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والأداء، والاستثمار في العنصر البشري، الأمر الذي يصب في مصلحة الموظفين، والارتقاء بجودة حياتهم واستقرارهم الوظيفي.

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2025م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، والتي تهدف إلى وضع معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية وتنميتها، وتطوير بيئة العمل، وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والعدالة والاستقرار الوظيفي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في الإمارة.

ويأتي اعتماد المجلس للائحة التنفيذية في إطار جهود حكومة الشارقة المستمرة لتحديث الأنظمة الإدارية والتشريعية، ودعم الكفاءات الوطنية، في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وأهداف التنمية الشاملة في الإمارة.