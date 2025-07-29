الامارات | «طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات الخصوصية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً، للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية من الفئات:

H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z – كلاسيك، في المزاد الإلكتروني رقم 80 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني، يوم الإثنين الموافق الرابع من أغسطس المقبل، بينما ينطلق المزاد يوم الإثنين الموافق 11 من الشهر نفسه، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، حيث يخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وأن يكون للمشارك فيه والمتعاملين ملف مروري في الإمارة.

وحدد المزاد آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المتّبعة للمشاركين، التي تتطلب إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، يتم دفعها بمراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول أو البرشاء أو ديرة، كما تتوافر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.

كما أوضح المزاد أن المزايد الذي يرسو عليه رقم من المزاد، يجب عليه دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد، عبر مراكز مزودي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم)، من خلال مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.