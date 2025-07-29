الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترفيع حمدان بن محمد بن راشد إلى رتبة فريق أول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 93 لسنة 2025 بشأن ترفيع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى رتبة فريق أول، يُعمل بهذا المرسوم منذ تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.