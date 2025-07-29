‏‎حميد بن راشد يزور مستشفى في الرباط.. ويشيد بمستوى خدماته الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مستشفى المستعجلات الطبية للقرب عين عودة مع دار الولادة في العاصمة المغربية الرباط.‏

وتفقد سموه أقسام الولادة والطوارئ والعيادات المتخصصة، واطّلع على تجهيزات حديثة تعكس مستوى متقدماً من الرعاية الصحية، كما استمع سموه إلى شرح واف من القائمين على المستشفى حول طبيعة الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، ودور هذه المنشأة الحيوية في توفير رعاية عاجلة ومتخصصة.‏‎

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وبالتجهيزات المتطورة للمستشفى، مؤكداً أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأوطان، وأن دعم المنظومات الصحية يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.‏

كما أكد سموه على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتعزيز التعاون الطبي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، بما يخدم مصالح الشعبين ويرتقي بجودة الحياة والصحة العامة في البلدين.‏‎

ويعد المستشفى من المرافق الصحية المهمة في منطقة عين عودة، إذ يستقبل يومياً حالات متعددة، من بينها حالات الولادة، ويوفر خدمات طبية عاجلة ورعاية صحية متكاملة للمرضى والمراجعين، كما يساهم في تعزيز المنظومة الصحية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع.