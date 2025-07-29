"الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" تسجل زلزالاً في البحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجّلت، اليوم الثلاثاء، زلزالاً في البحر الأحمر.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سجّلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ(المركز الوطني للأرصاد) زلزالاً بقوة 5.2 درجة في البحر الأحمر، الساعة 16:04، الموافق 29/07/2025، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

