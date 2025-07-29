الامارات | بلدية عجمان تطبق نظام "الموجة الخضراء" الذكي على شارعي الشيخ زايد والشيخ عمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، عن تطبيق نظام "الموجة الخضراء" الذكي على شارعي الشيخ زايد بمنطقة الحليو والشيخ عمار في إمارة عجمان، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية في الإمارة، وموائمة مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام.

وفي هذا الصدد أكد مدير قسم التشغيل والصيانة في إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، المهندس خميس سالم المطروشي، أن تطبيق النظام يعد نقلة نوعية في تحقيق الانسيابية المرورية، حيث يتميز بتقليل التوقفات المتكررة عند الإشارات، لتقليص زمن الرحلة، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية من خلال خفض استهلاك الوقود والانبعاثات.

وتابع المطروشي أن الدائرة تسعى لتسخير التقنيات والأنظمة الذكية والهادفة لتعزيز سعادة السكان ومستخدمي الطرق، ويضمن الوصول الأسهل والأسرع والآمن للوجهات المنشودة.

وأشار إلى أن التطوير يأتي ضمن خطة متكاملة وشاملة لتطوير وربط جميع تقاطعات الإشارات الضوئية بمنظومة ذكية باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها عالمياً.

ومن الجدير ذكره أن النظام يستهدف ربط وتزامن الإشارات الضوئية بشكل ذكي، بحيث يسمح بمرور المركبات عبر عدة تقاطعات دون توقف، عند الالتزام بالسرعة المحددة، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري وضمان انسيابية الحركة على مدار الساعة.