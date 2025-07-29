الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من نشاط الرياح المثيرة للغبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة خلال الأيام المقبلة، متوقعا في الوقت ذاته سقوط أمطار على بعض مناطق الدولة.



وذكر أن طقس اليوم الثلاثاء صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.



وتوقع أن يكون طقس يومي غد الأربعاء والخميس المقبل، صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب شرقاً وشمالاً، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة ، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.



وبالنسبة لطقس يوم الجمعة المقبل، فيكون رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، كما تكون تنشط الرياح أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



وتوقع المركز أن يكون طقس السبت المقبل ، رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار .