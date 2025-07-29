الامارات | "تاكسي دبي" تحقق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 33% في الربع الثاني مقارنةً بالعام السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن "تاكسي دبي" تحقق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 33% في الربع الثاني مقارنةً بالعام السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة ("الربع الثاني من عام 2025" أو "الربع") والأشهر الستة ("النصف الأول من عام 2025" أو "الفترة") المنتهية في 30 يونيو 2025.

وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2025 مع نمو إيراداتها بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 625.2 مليون درهم، مدفوعةً بتوسيع أسطولها وزيادة عدد رحلاتها. وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مما يعكس استمرار زخم الأعمال خلال النصف الأول من العام.

وارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 539.7 مليون درهم، ويعود الفضل في ذلك إلى توسيع أسطول المركبات وزيادة عدد الرحلات.

وبلغ إجمالي أسطول المركبات التشغيلي 6,210 مركبة في يونيو 2025، بما في ذلك 335 مركبة كهربائية بالكامل في إطار خطة استراتيجية للتوجه نحو حلول تنقل مستدامة وفعالة.



وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 30.5 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي بفضل رفد الأسطول بمركبات إضافية. وأنجزت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة 13.6 مليون رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي الأسطول التشغيلي للشركة في جميع القطاعات بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل عدد مركبات الأسطول إلى 10,180 مركبة.



وبلغت إيرادات قطاع الحافلات في شركة تاكسي دبي 31.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 12٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة تغييرات تعاقدية أثرت على دورة حساب الإيرادات خلال الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات لا تؤثر على القيم الإجمالية للعقود السنوية.



وواصل قطاع دراجات التوصيل نموه أيضاً، فارتفعت إيراداته في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 18.2 مليون درهم مع استمرار توسعه في سوق التوصيل الذي يشهد نمواً متسارعاً.



وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 180.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بزيادةٍ كبيرة في عدد الرحلات والإيرادات، وترافق ذلك مع انخفاض تأثير العروض الترويجية لشركة "كونيكتيك" (التابعة لشركة تاكسي دبي، والتي تشمل عمليات منصة "بولت" لطلب المركبات إلكترونياً) التي تركزت نتائجها بشكل أكبر في الربع الأول.

وارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 29%، واستقر عند 28% في النصف الأول مع استمرار تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 105.4 مليون درهم، وبلغ هامش صافي الربح 17% مدعوماً بالارتفاع القوي في الأرباح التشغيلية.



وتحافظ شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية قوية مع نسبة ملائمة لصافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء حيث بلغت 1.2، ورصيد نقدي قدره 236 مليون درهم في 30 يونيو 2025 بما في ذلك ودائع الوكالة.



وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تعكس هذه النتائج قوة نموذجنا التشغيلي وقدرتنا على تحقيق قيمة مضافة من خلال الأداء المتسق والابتكار الذي يرتقي بمستوى خدمة المتعاملين. ونفخر بالعمل في سوق ديناميكية واعدة مثل دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام، حيث نستبشر بحدوث ارتفاع مطرد في الطلب على حلول التنقل الذكي مع استمرار النمو السكاني، والارتفاع القياسي في استثمارات البنى التحتية، والمؤشرات الاقتصادية القوية، وتتمتع شركتنا بوضع جيد للاستفادة من هذه التوجهات الإيجابية. ويسرني التأكيد بأن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية للنصف الأول من العام انسجاماً مع سياستنا المتبعة لتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي أرباح السنة المالية".



وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "يؤكد أداؤنا القوي في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 على استمرار تقدمنا التشغيلي وتنفيذ عملياتنا بالدقة المطلوبة. ولا نزال نشهد زخماً قوياً في قطاعات أعمالنا الرئيسية، مدفوعاً بتوسيع قدرات أسطولنا وزيادة الطلب على حلول التنقل الذكية التي تدعم احتياجات المتعاملين. ومن أبرز إنجازات النصف الأول تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’بولت‘ بانضمام أكثر من 6000 مركبة أجرة إلى منصتها. ويشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا بإنشاء أكبر منظومة لطلب المركبات إلكترونياً في دولة الإمارات. كما يجسّد ذلك التزامنا بابتكار حلول تنقل رقمية متكاملة ترتقي بجودة الحياة اليومية وتثري تجارب المتعاملين. علاوة على ذلك، يشكّل تحالفنا مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي تجسيداً حقيقياً لالتزامنا طويل الأمد بالاستدامة، حيث نسعى ليكون كامل أسطولنا من المركبات الكهربائية بحلول عام 2040".

وأضاف الفلاسي: "يرتكز عملنا على أسس متينة، حيث نتمتع بوضع مالي قوي ومنصة مُصممة لتحقيق نمو مستدام. وسنواصل التركيز مستقبلاً على تعزيز التميز التشغيلي، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بمشهد التنقل سريع النمو في دبي ودولة الإمارات عموماً".

توزيع أرباح النصف الأول من عام 2025

وافق مجلس إدارة شركة تاكسي دبي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 160.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 6.43 فلس للسهم الواحد، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية لا تقل عن 85% من صافي الربح السنوي للشركة. ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الأرباح في أغسطس 2025.

أبرز الإنجازات التشغيلية

في إطار أجندتها الاستراتيجية للنمو، حققت شركة تاكسي دبي إنجازاً مهماً بتوسيع شراكتها مع شركة "بولت"، حيث أضافت إلى هذه المنصة أكثر من 6000 مركبة أجرة. وتساهم هذه المبادرة في تسهيل قدرات الوصول الرقمي إلى المركبات بما يضمن راحة المقيمين والزوار، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارة الأوسع لتحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى آلية الحجز الإلكتروني. \

كما تساهم هذه الخطوة أيضاً في تعزيز المكانة الرائدة لشركة تاكسي دبي في مجال التنقل الذكي، ودعم استراتيجيتها الخاصة لعامي 2025-2029 والرامية إلى ترسيخ مكانتها كأكبر مُشغّل لمركبات الأجرة في دولة الإمارات وكشركة رائدة إقليمياً في مجال النقل.



وتعزيزاً لريادتها في مجال التنقل المستدام، وقعت شركة تاكسي دبي شراكة استراتيجية مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي لإطلاق 200 مركبة أجرة كهربائية بالكامل من طراز "بي واي دي سيل" في إمارة دبي.

وترفد هذه المبادرة أسطول الشركة الحالي الصديق للبيئة، وتمثل خطوةً محوريةً في مسيرتها للتحول الكامل إلى استخدام المركبات الكهربائية بحلول عام 2040، ودعم رؤية الإمارات الأوسع نطاقاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبالإضافة إلى التأثير البيئي، يساهم استخدام المركبات الكهربائية عالية الأداء في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة الركاب، مما يجعل الشركة تتصدر مشهد ابتكارات التنقل الأخضر في المنطقة.



وفي خطوةٍ أخرى للارتقاء بجودة الحياة، أبرمت "بولت" شراكةً استراتيجيةً مع منصة توصيل الطلبات الرائدة في المنطقة "طلبات".

وتوفر هذه المبادرة لمشتركي خدمة "طلبات برو" خصوماتٍ حصرية على رحلات "بولت"، مما يثري نمط حياة المتعاملين عبر منصتي النقل والتوصيل.

النظرة المستقبلية

لا تزال شركة تاكسي دبي واثقة من توقعاتها المستقبلية عبر جميع قطاعات أعمالها، مرتكزةً في ذلك على متانة الأسس الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

وتتوقع الشركة أن يرتفع الطلب على حلول التنقل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا مدفوعاً بالاستثمار المتواصل في مجال البنية التحتية، وزيادة النمو السكاني، وتنامي أعداد السياح.

وبفضل التوسع المستمر لأسطولها وشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مطارات دبي، تتمتع شركة تاكسي دبي بوضع قوي يتيح لها الاستفادة من النمو القوي للإمارة.

وتواصل الشركة استثماراتها في الحلول التكنولوجيا وعقد الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على فتح آفاق جديدة للنمو وترسيخ حضورها في قطاع التنقل الذكي.