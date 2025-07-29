الامارات | رئيس الدولة يمنح السفير الأردني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، لسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات، نصار إبراهيم الحباشنة، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.

وقام وزير دولة، خليفة شاهين المرر، بتسليم الوسام إلى السفير، خلال استقباله بمكتب وزارة الخارجية في دبي.

وأكد خليفة شاهين المرر، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين، مثمناً مساهمة السفير في توطيد هذه العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، كما أعرب عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، عبّر الحباشنة عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على الصعد كافة، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

كما أعرب السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.