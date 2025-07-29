الامارات | مريم بن ثنية: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، مريم ماجد بن ثنية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في تمكين المرأة على مستوى المنطقة، بفضل ما تبنته من سياسات وتشريعات داعمة أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، ومكّنتها من الوصول إلى مراكز قيادية وتشريعية، ما جعل التجربة الإماراتية مصدر إلهام إقليمي ودولي.

جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في القمة الـ15 لرئيسات البرلمانات، التي عقدت، أمس، في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: «القيادة من أجل سلام شامل ومستدام»، وينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان السويسري في مقر منظمة العمل الدولية وذلك بمشاركة الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي عفراء راشد البسطي.

وشددت مريم بن ثنية في كلمتها على أهمية تكثيف الجهود العالمية من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات التي لاتزال تعيق تمكين المرأة، وضرورة مواصلة دفع عجلة تمكينها إلى الأمام.

وأعلنت استضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 في أبوظبي.

ولفتت إلى أن المنتدى سيركز على أربعة محاور رئيسة تتناول موضوعات تعزيز تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتحسين وصول المرأة إلى خدمات الصحة، والتعليم، والعدالة البيئية، وتفعيل دور المرأة في جهود مكافحة الإرهاب، ومكافحة العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب.

وأشارت إلى أن منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط يركز على تعزيز دور المرأة في العمل البرلماني والمجتمعي من خلال تحقيق أهداف رئيسة تتمثل في النهوض بالديمقراطية وترسيخ حقوق المرأة، وتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني في قضايا المساواة، وضمان تمثيلهن العادل في جميع مستويات المسؤولية داخل المنظمة. وأكدت في ختام كلمتها أهمية الالتزام الجماعي بتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في صنع القرار، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر عدالة وشمولاً، يضمن أن تُرى كل امرأة وتُسمع وتُمكَّن.