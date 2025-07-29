الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصومات

لاحظ قراء أن بعض الشركات والمقاهي التي تندرج تحت برامج الخصومات، مثل «فزعة» و«إسعاد»، لم تعد تضع لافتة تشير إلى قبولها هذه البطاقات كما كان يحدث سابقاً، مشيرين إلى ضرورة التنبيه على تلك الأماكن بإبراز تلك اللافتات مجدداً.

صبية

تنتشر في شوارع جانبية بعجمان ظاهرة ركوب صبية درّاجات نارية صغيرة و«سكوتر»، ومن ورائهم إخوتهم الصغار، ما يعرض حياتهم للخطر، خصوصاً أمام السيارات ليلاً، حيث تكون الإضاءة غالباً خافتة في تلك الشوارع.

فواتير

شكت قارئة عدم احتساب منافذ بيع قيم فواتير الشراء ضمن برامج المكافآت الخاصة بها، في حال دفع المستهلك الفاتورة من نقاط الدفع الذاتية في المنافذ، وقالت إن عدم احتسابها جعل مستهلكين ينصرفون عن الدفع بها لخسارتهم النقاط التي يتم استبدالها بخصومات وقسائم شرائية، ما رفع معدلات الازدحام عند صناديق الدفع التقليدية.

روائح

قال سكان في مناطق مختلفة إنهم يعانون انبعاث روائح كريهة من صناديق القمامة الكبيرة على جانبي الطريق في بعض الشوارع، مطالبين بضرورة وضع تلك الصناديق في أماكن جانبية وبعيداً عن مسارات المارة بالطرقات لمنع انبعاث الروائح.

تخفيضات

قدّمت أكاديميات رياضية، في عدد من إمارات الدولة، عروضاً وتخفيضات كبيرة على الاشتراكات الشهرية، بسبب تواضع الإقبال مع بداية الإجازة الصيفية لطلبة المدارس.