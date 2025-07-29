الامارات | عبدالله آل حامد: الإمارات جسر عالمي للحوار والتقدم المشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» باليابان، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير».

وأكّد عبدالله آل حامد أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي تُجسّد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وتكريس مكانتها جسراً عالمياً للحوار والتقدم المشترك، من خلال عرض رؤيتها التنموية وتجاربها الملهمة في مجالات الابتكار والاستدامة وبناء الإنسان.

واطلع عبدالله آل حامد، يرافقه المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، على أبرز ما يقدمه الجناح من محتوى يعكس رؤية الإمارات المستقبلية، ومشاركتها العالمية في مجالات الاستدامة، والصحة، والتكنولوجيا، والفضاء، ويستعرض إنجازات الدولة وإبراز دورها في دفع عجلة التقدم الجماعي، وتمكين الأفراد من خلال البحث العلمي والابتكار، وتفعيل دور الشباب.

وأعرب عن تقديره للجهود المتميّزة التي بُذلت في تصميم الجناح المستلهم من النخلة، بما يرمز له من عمق تراثي وارتباط بالهوية الإماراتية، وهو ما أسهم في ظهوره بصورة مشرفة جعلته يستقطب أكثر من مليون زائر في شهرين، مثمناً الدور الرائد لسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، في الإشراف المباشر على تصميم الجناح ومتابعتها الحثيثة لتفاصيله كافة.

وقال إن مشاركة دولة الإمارات في إكسبو أوساكا تُمثّل امتداداً لرؤية الدولة في بناء مستقبل يقوم على الاستدامة والازدهار، من خلال تعزيز الشراكات العالمية، وتبادل المعارف، وتحقيق توازن واعٍ بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة، مستذكراً في هذا الصدد مشاركة العاصمة أبوظبي في إكسبو أوساكا في عام 1970 في أول ظهور إماراتي ضمن معارض «إكسبو».