الامارات | دبي تُحوّل الزيوت والدهون المستعملة إلى وقود ديزل نظيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت «بلدية دبي» مذكرة تفاهم مع شركة «بايودي تكنولوجي ش.م.ح»، التابعة لشركة «دوبال القابضة»، بهدف تحويل الزيوت النباتية المستعملة والدهون والزيوت والشحوم إلى وقود ديزل حيوي (B100) نظيف ومتجدد، وذلك في خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في الإمارة.

وبموجب المذكرة، تمنح شركة «بايودي تكنولوجي» صلاحية جمع الزيوت والدهون من مختلف أنحاء دبي ومعالجتها لتحويلها إلى وقود ديزل حيوي، في مبادرة تسهم في الحد من تلوث البنية التحتية للصرف الصحي، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية وكُلفة التشغيل المتعلقة بمعالجة مياه الصرف.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم استراتيجيات الاستدامة طويلة المدى لدبي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر المحلي وتسريع الانتقال نحو حلول طاقة نظيفة ومستدامة.

حضر التوقيع على مذكرة التفاهم عدد من المسؤولين، من بينهم مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها في بلدية دبي، المهندس فهد العوضي، وعضو مجلس إدارة شركة «بايودي تكنولوجي»، يوسف بستكي، والرئيس التنفيذي للشركة، شيفا فيغ.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عادل المرزوقي، إن هذه الشراكة تُمثّل خطوة محورية في جهودنا الرامية إلى تعزيز أجندة دبي البيئية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة لتحويل النفايات إلى طاقة بالتكامل مع مستهدفاتنا في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي، بما يعزز استدامة دبي وريادتها.