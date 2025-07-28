الطقس صحو ومغبر أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:55 والمد الثاني عند الساعة 04:11، والجزر الأول عند 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:06 و بحرعمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والمد الثاني عند الساعة 01:05، والجزر الأول عند الساعة 19:13 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 46 30 70 20

دبي 45 31 65 25

الشارقة 45 31 65 20

عجمان 41 32 60 30

أم القيوين 43 29 65 35

رأس الخيمة 45 33 60 30

الفجيرة 36 31 80 40

العـين 47 35 45 15

ليوا 48 30 55 15

الرويس 41 29 65 50

السلع 43 30 70 45

دلـمـا 40 32 75 50

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 31 85 40.