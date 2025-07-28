الامارات | فِرق شرطة أبوظبي والدفاع المدني تنجح في السيطرة على حريق أشجار بالعين

الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

فِرق شرطة أبوظبي والدفاع المدني تنجح في السيطرة على حريق أشجار بالعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق أشجار، اندلع مساء اليوم الاثنين، في منطقة الساد في العين، ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد.

وأكدت شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

