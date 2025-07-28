الامارات | فِرق شرطة أبوظبي والدفاع المدني تنجح في السيطرة على حريق أشجار بالعين

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فِرق شرطة أبوظبي والدفاع المدني تنجح في السيطرة على حريق أشجار بالعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق أشجار، اندلع مساء اليوم الاثنين، في منطقة الساد في العين، ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد.
وأكدت شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App