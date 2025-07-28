الامارات | شرطة دبي وسلطة دبي البحرية تُنفذان حملة تفتيشية على الدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، حملة تفتيشية مُكثفة على الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية، إلى جانب حجز 41 دراجة مائية مخالفة.

وقال المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرةالشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم،: "إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للموانئ البحرية".

وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: "تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر. والتعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية هو الأساس لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة في دبي".

ومن جانبه، قال مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل، إن الهدف من الحملة هو تعزيز السلامة البحرية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث بسبب القيادة المتهورة، وضبط المخالفين للحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة في المناطق البحرية.

وأوضح العميد سهيل أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانوني، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى.

وأكد العميد سهيل أن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة يصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأشار العميد حسن سهيل إلى الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وجاهزية دوريات الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي على حماية أفراد المجتمع وضمان سلامتهم.

ودعت كل من شرطة دبي وسلطة دبي البحرية مُستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين، والتأكد من توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة، والقيام بالصيانة الدورية، وتجنب الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

كما طالبت الجهتان مالكي الدراجات المائية بالتأكد من حالة الدراجة وصيانتها بانتظام، ومراقبة الحالة الجوية قبل الخروج إلى البحر، وأوصيتا باستخدام خدمة "أبحر بأمان" المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.