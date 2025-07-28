الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدائق

توفر بلديات في الدولة العديد من الحدائق الحضرية التي تُعدّ متنفساً للسكان والزوار، وتتميز بتنوعها بين الحدائق العامة الكبيرة والحدائق الأصغر في الأحياء السكنية، وتوفر مساحات خضراء واسعة للترفيه والاسترخاء، لكن بعض المناطق تفتقر إلى مثل هذه الحدائق في الإمارات الشمالية، لذا يطالب قراء بإنشاء مثل هذه الحدائق والمتنزهات التي تعطي بُعداً جمالياً للمكان، ومتنفساً للأهالي لممارسة الرياضة.

تسويق

شكا قراء تلقي اتصالات من شركات استثمار مالي، وإلحاح مندوبي هذه الشركات لإقناع العميل، وعدم ترك فرصة له للاعتذار وإنهاء المكالمة.

سياحة

قالت قارئة إنها خلال وجودها مع زوجها بأحد المراكز التجارية في أبوظبي، قابلهما شخص عرّف نفسه بأنه مندوب شركة سياحة، وأنهما فازا بإقامة في أحد الفنادق، وطلب منهما الحضور لتجمُّع تنظمه الشركة في أحد الفنادق، وعندما ذهبا اضطرا إلى الانتظار أكثر من ساعة ونصف الساعة قبل أن يكتشفا أن الحجز في فنادق خارج الدولة.

ذهب

لاحظ قراء أن أسعار بيع المشغولات الذهبية غالباً ما تكون أعلى من السعر الرسمي المعلن، مشيرين إلى أن هناك تفاوتاً واضحاً في السعر بين المحال المختلفة.

«غروبات»

شكا قراء إضافتهم من دون موافقتهم في «غروبات» مجهولة على «تليغرام»، تهدف إلى التسويق للتداول والاستثمار المالي، وكلما غادروا هذه المجموعات تكرر الأمر.