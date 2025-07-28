الامارات | نهيان بن مبارك: صندوق الوطن حريص على تجسيد قِيَم الهوية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن بالغ فخره واعتزازه بأبناء الإمارات من طلاب الجامعات، الذين نجحوا في تحويل الانتماء للوطن والولاء لقيادته والمواطنة الصالحة من مجرد كلمات أو مشاعر نحس بها جميعاً، إلى مبادرات وأفعال، تُمكنهم من جعلها ثقافة مجتمعية، وهدية إلى الأجيال الجديدة.

وقال خلال متابعته أنشطة ومبادرات البرامج الصيفية لصندوق الوطن لطلاب المدارس والجامعات، إن الصندوق حريص على تجسيد قيم وعناصر الهوية الوطنية واقعاً نعيشه عبر مبادرات يبتكرها وينفذها أبناء الإمارات من خلال برنامج «رواد الهوية الوطنية» الذي يُعدّ منصة رائعة لتفعيل دور الشباب في تعزيز القيم الإماراتية بجامعاتهم وبيئتهم المحلية، وهذا ما تعلمناه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد دائماً أن الاعتزاز بهويتنا الوطنية ينطلق من التعرف إلى ما تضمه من قيم ومبادئ، وما تشير إليه من حرص على تمكين الإنسان.

واستعرض الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الأنشطة المتعلقة بأندية الهوية الوطنية في الجامعات خلال الإجازة الصيفية، ودور الصندوق في رعايتها إلى جانب دوره في تحفيز المبادرات التي ينفذها الطلاب المشاركون بأندية الهوية الوطنية في الجامعات على مستوى الدولة، خلال الأنشطة الصيفية التي تقام في كل من أبوظبي والعين والفجيرة ودبي، وتستمر حتى 31 يوليو الجاري.

وتتضمن الفعاليات محاضرة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لجميع طلاب الجامعات، بعد غد، بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ويحضرها جميع طلاب أندية الهوية الوطنية في الجامعات على مستوى الدولة، وأندية التسامح، وفرسان التسامح ولجان التسامح بالوزارات والمؤسسات المحلية من أجل بلورة رؤية مشتركة، لتعزيز الهوية والتلاحم المجتمعي في إطار الاحتفاء بـ«عام المجتمع».

من جانبه، قال المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن برنامج «رواد الهوية الوطنية» لطلبة الجامعات في مختلف أرجاء الدولة يأتي ضمن البرامج الصيفية للصندوق، لتفعيل دور أبناء الإمارات من شباب الجامعات خلال الإجازة الصيفية، مؤكداً أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان سيلتقي رواد الهوية الوطنية عبر المحاضرة الرئيسة للبرنامج التي يلقيها بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتتمحور حول موضوعات تعزيز وترسيخ قيم الهوية، وآلية تجسيد هذه القيم في السلوك والحياة اليومية، يلي ذلك تنظيم جلسة حوارية تُديرها المجالس الشبابية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التسامح والتعايش ووزارة الشباب.

وأوضح أن هذه النقاشات ستركز على دور رواد الهوية الوطنية في المبادرات والأنشطة التي تنفذها أندية ولجان التسامح في الجهات، واقتراح مجموعة من الأنشطة التي يُمكن أن تُنفذ في المستقبل إلى جانب دور الصندوق ووزارة التسامح والتعايش ووزارة الشباب في دعم هذه الجهود.

وأضاف القرقاوي أن تركيز صندوق الوطن على الهوية الوطنية ومكوناتها خلال البرامج الصيفية في الجامعات سيظل ممتداً، مشيراً إلى أن البرامج الصيفية لطلاب الجامعات، تعكس احتفاء صندوق الوطن بالأجيال القادمة، والعمل على تعميق إدراكهم بالانتماء للوطن، وتأكيد قدراتهم على الإبداع والإنجاز، التي تعزز لديهم قيم الولاء للوطن وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه، وتقدمه وإنجازاته، وقيادته الرشيدة.

ونوه إلى أن الصندوق يعمل دائماً على دعم مكانة التقنيات والاكتشافات ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى دعم مكانة اللغة العربية من خلال رؤية متكاملة تحمل شعار «العربية لغة القرآن»، ولا تتوقف أنشطته حول دور اللغة في حمل ثقافة وتاريخ وهوية الوطن فقط، وإنما تنطلق لتشمل القيم الأصيلة والأخلاق الحميدة المستمدة من القرآن الكريم، والتي يعتز بها المجتمع الإماراتي.

وثمّن الدور الكبير الذي بذلته إدارات الجامعات المشاركة بالبرامج الصيفية لهذا العام من أجل نجاحها، وأشاد بجهود الطلبة المنضمين لبرنامج «رواد الهوية الوطنية» والمشرفين عليها، وتتضمن البرامج الصيفية لصندوق الوطن بالجامعات في إطار برنامج «رواد الهوية الوطنية» العديد من الأنشطة المتنوعة، وتشمل ورشاً تفاعلية حول قيم الهوية الوطنية الإماراتية وعناصرها، وجلسات حوارية شبابية بمشاركة متحدثين من الطلبة والمشرفين، وجلسات للعصف الذهني، لتطوير مبادرات شبابية تعزز الهوية الوطنية، للتعرف إلى الإرث التراثي المحلي، وتعميق التواصل مع البيئة الإماراتية الأصيلة.

وأعرب المشاركون من طلبة الجامعات عن فخرهم بالمشاركة في هذا البرنامج المهم، باعتباره تجربة استثنائية سمحت بالنقاشات المفتوحة، وأتاحت معلومات مهمة حول تاريخ الوطن وهويته وثقافته وقيمه الأصيلة وعناصر قوته، من خلال الأنشطة التفاعلية، والتواصل الحقيقي مع تراث الإمارات وتاريخها.