الامارات | فرصة لسقوط أمطار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40.

والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:32، والمد الثاني عند الساعة 03:30، والجزر الأول عند 09:41، والجزر الثاني عند الساعة 21:20. ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20، والمد الثاني عند الساعة 00:16، والجزر الأول عند الساعة 18:34، والجزر الثاني عند الساعة 06:15.

