«صيفكم ويّانا» ينمي مهارات الإبداع والتعلم لدى الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات البرنامج الصيفي «صيفكم ويّانا»، والذي يصطحب الأطفال في رحلة فريدة من نوعها تجمع بين المغامرة والإبداع والتعلم، ويستمر حتى 21 أغسطس، ويستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة.

يشهد البرنامج إقبالاً واسعاً من الأطفال، لما يتضمنه من ورش وأنشطة في مسارات متنوعة، منها المسرح، الآداب واللغات، الفنون، المهارات الحياتية، الرياضة والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتعليمية تدمج اللعب بالاكتشاف.

حيث يخوض الأطفال في ورش المسرح تجارب فنية متنوعة يتعلمون من خلالها مهارات التعبير المسرحي والتصميم الفني، بالإضافة للديكور المسرحي، ومن أبرزها: «بيدي أصنع مسرحي»، «معاً نصنع الفرح» و«نغمة وحركة».

وفي مسار الآداب واللغات، يحظى الأطفال بالمشاركة في ورش قرائية ممتعة تسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية والقصصية، وتعزز جوانب الإبداع لديهم منها: «بين السطور» و«عالم الفنتازيا» «ليث وهيلة» و«مشغل القصص».

أما في مسار الفنون، فسيتمكن الأطفال من تنمية مهاراتهم الفنية من خلال ورش متنوعة، مثل: ورشة «تكوينات بصرية» التي ينتجون فيها لوحات مبتكرة بفن التنقيط، بالإضافة إلى استكشاف فنون النسيج في ورشة «اللوحة المنسوجة»، كما تتاح الفرصة لهم لإنتاج أعمال بالخزف والطين.