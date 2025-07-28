انطلاق المرحلة التطبيقية من البرنامج التدريبي «إثمار»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم، المرحلة الثانية من النسخة السابعة، من برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وتم تخصيص هذه الدورة لإطلاق بودكاست «من الشارقة نبدأ» مستهدفة الفئة العمرية من 10 إلى 15 عاماً.

ويباشر نادي الشارقة للصحافة تسجيل حلقات البودكاست، بمشاركة منتسبي البرنامج لاستثمار المهارات التي اكتسبوها خلال المرحلة التدريبية الأولى من البرنامج، وامتدت على مدى أسبوعين وتحويلها إلى محتوى صوتي هادف يعكس رؤاهم واهتماماتهم.

وتتناول الحلقات التي سيتم تسجيلها، موضوعات حيوية تعبّر عن رؤى واهتمامات المشاركين ومنها: التنمر والصحة النفسية والذكاء الاصطناعي والإعلام والتربية والتعليم وحقوق الطفل وريادة الأعمال والبيئة والمجتمع والمؤثرين، ولقاء مع قائد. وشهد «إثمار» تدريبات مكثفة بالشراكة مع شبكة CNN بالعربية إلى جانب نخبة من المدربين المتخصصين في الأداء الصوتي وصناعة الحلقات الحوارية من هيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.