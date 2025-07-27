بحضور عبدالله آل حامد.. "الوطني للإعلام" يكرم عدداً من الإعلاميين وصناع المحتوى

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم المكتب الوطني للإعلام بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، حفلاً لتكريم عدد من الإعلاميين وصناع المحتوى الذين قدموا إسهامات بارزة في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، حرص المكتب الوطني للإعلام على الالتقاء بالإعلاميين وصناع المحتوى، تقديراً لدورهم الحيوي في نقل الصورة الإيجابية لدولة الإمارات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وإبراز المنجزات الوطنية بأسلوب مهني وهادف مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار إيمان المكتب بأهمية دعم الكفاءات وتحفيزهم على مواصلة الإبداع، بما يسهم في ترسيخ الرسالة الإعلامية التي تعكس قيم الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وأشار معاليه إلى أن قمة BRIDGE المقرر عقدها في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، تمثل فرصة مهمة لتوحيد جهود الإعلاميين والمبدعين وصنّاع المحتوى تحت مظلة واحدة، تُقدّم للعالم نموذجًا للإعلام القائم على التأثير الإيجابي، داعيا الجميع لاغتنام هذه الفرصة في تعزيز حضور الإعلام الإماراتي في هذه القمة.

وكشف معاليه عن اطلاق مجلس المدون الوطني، الذي سوف يضم الجميع، بهدف توحيد الخطاب الوطني، وتعزيز الهوية الوطنية وإبراز الانجازات، كذلك يعمل على التصدي للشائعات والتضليل الإعلامي .من جانبه، أكد الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، في كلمة له أثناء حفل التكريم، أن هذا الاحتفاء يأتي تقديراً لعطاء إعلاميين وصناع المحتوى الذين ساهموا في ترسيخ حضور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن دعم الكفاءات الإعلامية هو جزء لا يتجزأ من رؤية وطنية تؤمن بأن الكلمة الهادفة هي أحد أهم أدوات التأثير وتعزيز سمعة الإمارات العالمية.

وتابع سعادته: نكرم اليوم صناع الكلمة، أولئك الذين لا يقفون عند حدود التغطية الإخبارية أو تقديم المعلومة المجردة، بل يسهمون فعلياً في بناء وعي المجتمع، ويغرسون قيم الانتماء، وينيرون العقول في زمن تتزاحم فيه الروايات وتشتد فيه الحاجة إلى أصوات وطنية قادره على مواجهة مختلف التحديات بثقة وثبات.

وقام معاليه، يرافقه مدير عام المكتب الوطني للإعلام، بتكريم الإعلاميين وصناع المحتوى الذين تميزوا بمساهماتهم المؤثرة في دعم الرسالة الإعلامية للدولة، وتعزيز مكانة الإمارات في المحافل الإعلامية.وقد تخلل الحفل عرض فيلم توثيقي سلط الضوء على أبرز محطات الإعلام الإماراتي، والإنجازات التي تحققت بفضل جهود الإعلاميين الوطنيين، بالإضافة إلى لقطات من مساهمات صناع المحتوى في التوعية المجتمعية، ونقل الصورة المشرقة للإمارات في مختلف المنصات الرقمية.