الامارات | سميرة عبد الله آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتاريخ الـ 17 من الشهر الجاري، بترقيات لكبار الضباط وضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم العسكرية، وكان من بينهم العقيد سميرة عبدالله آل علي، التي رُقّيت إلى رتبة عميد، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ القيادة العامة لشرطة دبي تصل إلى هذه الرتبة المرموقة منذ تأسيس القوة عام 1956.

العميد سميرة آل علي، التي تعمل في شرطة دبي منذ 31 عاماً، تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والعطاء في مسيرتها، سواء على مستوى قيادة المشاريع والمبادرات، أو في مجال الابتكار والمصنفات الفكرية وقيادة فرق العمل، وتمكنت بحرفيتها ومهنيتها العالية من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التأمينات، كونها ترأس إدارة التأمينات، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، لتُجسّد بهذه الإنجازات قدرات المرأة الإماراتية على الإبداع والتميّز في مختلف المجالات، ولا سيما العسكرية منها.

ثقة غالية تعكس تمكين المرأة

وعن شعورها بالترقية وكونها أول امرأة تصل إلى رتبة عميد في تاريخ شرطة دبي، قالت العميد سميرة آل علي:" أشكر قيادتنا الرشيدة، وثقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه الدائم لتمكين المرأة في مختلف المجالات. هذه الترقية تمثل فخراً لكل امرأة تعمل في قوة شرطة دبي، التي تحرص على منح العنصر النسائي الفرصة لتولي المناصب العليا والمساهمة في خدمة الوطن إلى جانب شقيقها الرجل".

وتابعت:" أنتهز هذه الفرصة لأتقدّم بالشكر الخاص إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اللذين وثقا بقدراتي خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى ترقيتي لهذه الرتبة التي لم تصل إليها امرأة من قبل. وأنا ممتنة لكل الدعم الذي حظيت به من مختلف القيادات وكافة الرتب العسكرية في شرطة دبي".

وأضافت: "هذه الترقية بالنسبة لي مسؤولية كبيرة، وآمل أن أكون على قدر هذه المسؤولية والثقة، وأن أبذل قُصارى جهدي في خدمة الوطن ومؤسسة شرطة دبي التي أفتخر بأن أكون من كوادرها".

رحلة البداية… قبل 31 عاماً

التحقت العميد آل علي بشرطة دبي في أكتوبر من عام 1994، بعد دخولها إلى دورة تأهيلية عن طريق أكاديمية شرطة دبي. تروي قصة البدايات:" تخرّجت في العام 1991 من جامعة الإمارات بعد حصولي على شهادة البكالوريوس في التأمين، وعملت في إحدى الشركات الخاصة بمجال التأمين وإعادة التأمين لمدة عامين".

وتابعت: "في أحد الأيام، شاهدت إعلاناً في الجريدة عن دورة تأهيلية للعنصر النسائي في أكاديمية شرطة دبي، فقررت خوض التجربة والتحقت بالدورة. وأثناء ذلك قابلني اللواء المتقاعد جاسم بالرميثة، الذي علم بتخصصي في التأمينات، وعملي السابق في شركة تأمين، فطلب مني الالتحاق بالعمل في هذا المجال بشرطة دبي، خاصة وأنه كان لا يزال في بداياته، وكان عبارة عن مكتب تأمين مُصغر".

بدأت العميد آل علي العمل في مكتب التأمينات آنذاك برفقة موظفَين اثنين فقط، ونظراً لتخصصها وتجربتها السابقة، استطاعت تسخير كل إمكاناتها، فطورت المكتب وخلال عام بعد التحاقها بالعمل بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ تحول المكتب إلى قسم تخصصي، ومن ثم ومع مرور السنوات حتى عام 2000 تحول القسم إلى إدارة فرعية تضم ثلاثة أقسام رئيسية تُعنى بكل ما يتعلق بالتأمينات الخاصة بجميع ممتلكات وأصول شرطة دبي بما يشملها الممتلكات الحية.

أفضل العمليات والتغطيات التأمينية

تمكنت العميد آل علي من إحداث نقلة نوعية في مجال التأمينات في شرطة دبي عبر تطبيق أحدث العمليات وأفضل الممارسات العالمية، وإجراء المقارنات المرجعية التطويرية المستمرة، رفقة الكادر البشري في إدارة التأمينات، والخروج بخدمات تأمينية عالية المستوى.

تقول:" على مستوى كافة الأجهزة الشرطية في الدولة، لا توجد إدارة تأمينات سوى في شرطة دبي، وهي تقوم بكامل العمليات التأمينية بأنواعها المختلفة، وتعمل على تحديث مختلف الخطط التأمينية ومراقبتها بشكل مستمر، بما يتماشى مع كل ما هو جديد. فمثلاً، أدرجنا مؤخراً ضمن التغطية التأمينية الطائرات دون طيار (الدرون) المستخدمة حديثاً في المهام الشرطية، كما أضفنا أنواعاً جديدة من التأمينات، مثل تأمين إصابات العمل الخاصة بالمتطوعين والمتعاونين، وكذلك تأمينات الأخطاء الطبية الخاصة بالكادر الطبي في مركز شرطة دبي الطبي، وهي تأمينات لم تكن موجودة من قبل".

وتابعت:" نقوم في إدارة التأمينات بدراسة التخصصات الحديثة وتحليل البيانات للخروج بأفضل الأسعار وأرقى الخدمات، بما يعزز الريادة الشرطية والمسؤولية تجاه الكوادر البشرية وممتلكات القوة، وهذا ما ساعدنا في تحقيق وفر مالي لصالح شرطة دبي" والتعاقد لأول مرة بعقد طويل الأجل مدته 5 سنوات مع الشركة المؤمنة على ممتلكات شرطة دبي .

جوائز وتميّز وظيفي

إلى جانب عملها، نجحت آل علي في حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية، ومنها جائزة "الموظفة المتميزة" لعام 2022 في جائزة الإمارات للسيدات، التي تقدمها مجموعة دبي للجودة.

كما نجحت من خلال قيادتها لمبادرة "نجوم القيادة الآمنة" التي أطلقتها شرطة دبي لتخفيض عدد الحوادث التي يرتكبها سائقو القوة في الحصول على جائزة فئة السبعة نجوم المُقدمة من مركز أبحاث التميز التنظيمي COER) ) في نيوزلندا،‏ إلى جانب حصولها على جائزة القائد العام للتميز بفئة أفضل فريق عمل إداري لمشروع " ساند" الذي يهدف إلى تخفيض الحوادث والتعويضات في إدارة التأمينات، وكذلك الفوز بفئة سبع نجوم على مستوى شرطة دبي ضمن المشروع المعرفي "وعيهم ضمان" الهادفة إلى توعية الموظفين بالجوانب التأمينية، وغيرها من الجوائز.

عضويات ولجان

إلى جانب ذلك، تعتبر العميد آل علي نشطة جداً في مجال العضويات في اللجان الخاصة بدعم تمكين المرأة، فهي رئيس لجنة "الدانة النسائية" في الادارة العامة للنقل والإنقاذ منذ عام 2017، والتي تساهم في إطلاق المبادرات الخاصة بإسعاد المرأة، إلى جانب عضويتها خارج شرطة دبي، فهي نائب رئيس فريق التحسين المستمر مع مجموعة دبي الجودة، وعضو لجنة سجل لجنة إصابات العمل على مستوى الدولة.‏

19 مُصنفاً فكرياً

تمتلك العميد آل علي في سجلها المهني 19 مُصنفاً فكرياً، من ضمنها العلامة التجارية لمبادرة "نجوم القيادة الآمنة"، ومبادرة "الوصول إلى صفر حوادث في الدوريات العسكرية"، ومشروع "نظام التأمين الذكي"، ومشروع "ساند"، ومشروع "وعيهم ضمان"، إضافة إلى تطبيق نظام أفضل 10 سائقين مثاليين TOP 10""، وهو نظام لفرز أفضل السائقين في شرطة دبي شهرياً ممن لا يرتكبون الحوادث، إلى جانب مشروع "الدورية السريعة الذي يطبق منهجية كايزن" في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى برنامج احترافي لمسؤولي الدوريات ومساعديهم وغيرها من البرامج.

محاضرات ومؤتمرات ودورات

تُعد العميد آل علي محاضِرة معتمدة في شرطة دبي، وقدمت العديد من المحاضرات في مجالات التأمين إلى جانب المحاضرات التوعوية في برنامج "أقدر" لتوعية طلبة المدارس والجامعات، ومحاضرات في برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في مجال الجرائم الاقتصادية وذلك في إطار حرصها على نقل المعرفة.

شاركت العميد آل علي في 163 دورة ومؤتمر، وقدمت 16 ورشة عمل ودورة في مجال التأمين، وقدمت استشارات في مجال التأمينات استفاد منها أكثر من 21 ألف مستفيد، إلى جانب تقديم 225 مقترح تطويري على مستوى شرطة دبي.

شاركت أيضاً في 65 فريق عمل، وحصلت على مدار عملها في شرطة دبي على 392 شارة وميدالية وشهادة تقدير، إلى جانب حصولها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات.

توازن بين العمل والحياة الأسرية

تحرص العميد آل علي على التوازن بين حياتها العملية والأسرية. وتشير إلى أن عملها في شرطة دبي علّمها منذ البداية مفهوم الانضباط والالتزام، مما مكنها من تنظيم حياتها بفعالية.

العميد آل علي الأم لابن مهندس يعمل في مجال الهندسة الكيميائية، تؤكد أن الدعم العائلي من قبل الأهل إضافة إلى القادة والرؤساء والزملاء في العمل ساهم في أن تصل إلى هذه الرتبة العسكرية، وأن تقدم كل ما بوسعها لتحقيق التميز والريادة.

‏ وتحرص العميد آل علي على تشجيع فريق عملها المكوّن من 22 موظفاً بينهم ثلاث نساء، على أداء المهام وتجاوز التحديات لذلك تقول دائماً: "أحرص على أن أقول لزملائي: آمنوا بأنفسكم وقدراتكم وتوكلوا على الله ، وستنالون مرادكم بتوفيق من الله تعالى ".