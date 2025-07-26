عبدالله بن زايد: الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف إسقاط مساعدات فوراً

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة، مشدداً على أن دولة الإمارات تواصل تصدّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال سموه، في تدوينة، اليوم عبر حسابه على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي «سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، براً وجواً وبحراً»، مؤكداً على استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على الفور.

وشدد سموه على أن التزام دولة الإمارات بالتخفيف من المعاناة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني راسخ لا يتزعزع.

تأتي تصريحات سموه في وقت تواصل فيه دولة الإمارات، عبر مختلف المبادرات الإنسانية، إرسال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان.

تعد الإمارات من أبرز الدول التي سارعت، منذ بدء الأزمة، إلى إنشاء جسر جوي وبحري لإغاثة المتضررين، بالإضافة إلى إطلاق عملية «طيور الخير» التي تم خلالها تنفيذ عشرات عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية والإغاثية على القطاع.