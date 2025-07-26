الامارات | عبدالله بن زايد: سنستأنف الإسقاط الجوي فوراً لإيصال المساعدات إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تصدُّر الجهود الدولية الهادفة إلى إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة والمنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًا وجوًا وبحرًا، وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور».

وجدّد سموه التأكيد على التزام الإمارات الراسخ والدائم بالتخفيف من معاناة المدنيين، وتقديم الدعم الإنساني بكافة أشكاله، قائلاً: «يبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة وتقديم الدعم راسخًا لا يتزعزع».