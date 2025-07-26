رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيتي تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، وفخامة جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، وفخامة جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا.