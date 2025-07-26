عمار بن حميد وسفير منغوليا يبحثـان سبل تعزيز التعاون الثنائي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، أودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة.

ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بأودونباتار شيجيخو، واستعرض معه، خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموه وسفير جمهورية منغوليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، ويحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية منغوليا عن خالص امتنانه وتقديره لسموّ ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وتطور في مختلف الميادين، خصوصاً السياحية والاقتصادية.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان.