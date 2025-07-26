«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المصلين على الجنائز إلى أداء صلاة الجنازة وإجراءات الدفن في ساعات الصباح الباكر، أو عند انكسار حدة أشعة الشمس في المساء، حرصاً على صحتهم وسلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن الحفاظ على النفس من الضرورات الشرعية الكبرى في ديننا الحنيف، والتي تعزّزها قيادتنا الحكيمة بالقرارات والتشريعات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع.

وتدعو الهيئة إلى التريث وتجنب أداء صلاة الجنازة خلال أوقات الظهيرة، خاصةً في الفترة الممتدة (من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساءً)، حرصاً على سلامتهم من مخاطر التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري، سائلين المولى عزّ وجل أن يحفظ دولة الإمارات، قيادةً وشعباً.