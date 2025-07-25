الامارات | «شوكولاتة دبي» المتوافرة في أسواق الدولة خالية من «السالمونيلا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، أن منتج Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef للعلامة التجارية Emek، التي يتم إنتاجها خارج الدولة وغير موجودة في الأسواق المحلية، ويتم الترويج لها كشوكولاتة مستوحاة من نكهات شوكولاتة دبي. وأوضحت أن «شوكولاتة دبي» المتعارف عليها والمتوافرة بنسخها المختلفة في أسواق الدولة خالية من التلوث بـ«السالمونيلا».

وأشارت في بيان لها إلى أن هذا التوضيح يأتي في ضوء البيان الصادر من مؤسسة الغذاء والدواء الأميركية، وذكرت فيه أن المنتج يقتصر على الأسواق الأميركية.

وتابعت الوزارة أن التحذير يشير إلى أن المنتج يتم تسويقه على أنه من منتجات «شوكولاتة دبي»، مؤكدة أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من النكهات ذاتها المعروفة لـ«شوكولاتة دبي» وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات FIX Dessert Chocolatier (وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي)، وتخضع لأعلى معايير السلامة والجودة.

كما أكدت الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية، وضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية.