الامارات | «الداخلية» تحذّر السائقين من 5 سلوكيات خطرة خلال الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الداخلية السائقين من خمسة سلوكيات قد تعرض سلامتهم وسلامة مركباتهم للخطر خلال فصل الصيف، إذ دعت إلى ضرورة التأكد من خلو المركبة من العطور والعبوات المضغوطة والمعقمات والولاعات.

وحذّرت من استعمال المباخر في السيارات، وعدم ترك المركبة المتوقفة في وضعية التشغيل لفترات طويلة، والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وطفاية حريق.

ونبهت وزارة الداخلية السائقين إلى ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبة لأي سبب كان، محذرة من أن ثواني من الغفلة قد تكلفهم حياتهم.

وجاءت تلك الإرشادات ضمن الحملة الفصلية الثالثة لعام 2025، التي أطلقها مجلس المرور الاتحادي، في يوليو الجاري، تحت شعار «صيف بلا حوادث»، تزامناً مع حلول فصل الصيف، وتهدف الحملة إلى نشر التوعية المرورية لشرائح المجتمع كافة، ودعوتهم إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة العامة على الطرق.

وفي سياق متصل، أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مسابقة توعوية ضمن حملة «معاً نحو صيف آمن» المتواصلة، وذلك لتعزيز مشاركة الأطفال من خلال إبداعاتهم في نشر الوعي العام بثقافة السلامة والوقاية والحماية المجتمعية.

ويمكن للأطفال المشاركة في محاور المسابقة التي تتضمن وقاية الأطفال من الغرق، وعدم ترك الأطفال في المركبات، واشتراطات السلامة أثناء السباحة، والاستثمار الإيجابي لوقت الطفل.

وتستهدف المسابقة الأطفال من عمر ست سنوات إلى 12 سنة، حيث بدأت المسابقة منتصف الشهر الجاري وتنتهي في السابع من أغسطس المقبل، ويجب إرسال جميع المشاركات على البريد الإلكتروني.

من جانبها، نبهت شرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيفنا مميز» إلى أبرز المخاطر التي قد يواجهها أفراد المجتمع خلال الصيف، ومنها حوادث غرق الأطفال في المسابح، والدهس الناتج عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، وحرائق المنازل نتيجة عدم صيانة المكيفات، إلى جانب انفجار إطارات المركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسرقات التي قد تقع نتيجة عدم تأمين المنازل خلال السفر.

وأكدت أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية لتجنب هذه الحوادث، فضلاً عن ضرورة التزام السائقين بالصيانة الدورية للمركبات، خصوصاً في فصل الصيف لتفادي الحوادث.

ويُعد نسيان طفل داخل مركبة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم لولي الأمر أو المرافق للطفل، بحسب قانون الطفل «وديمة».

وشهدت الدولة خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث نسيان الأطفال داخل مركبات ذويهم أو حافلات مدرسية، وعزت الجهات الشرطية ذلك إلى إهمال ولي الأمر أو المرافق للطفل، كما وقعت بعض الحوادث نتيجة إهمال الأهل، والسماح للأطفال بالعبث بمفتاح المركبة الإلكتروني (الريموت)، ما ينتج عنه إغلاقها من الداخل.

الاختناق أو الوفاة

حذّر خبراء ومختصون من خطورة ترك الأطفال في المركبات من دون رقابة، أو نسيانهم، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ما يعرضهم لخطر الوفاة أو الاختناق، فضلاً عن مخاطر أخرى مترتبة على ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة، لو كانت في حالة تشغيل، إذ يمكن للطفل أن يلعب في أدوات القيادة، ما يتسبب في تحريكها، وتعريض حياته للخطر.