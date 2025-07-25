الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الإمارات تتضامن مع قبرص وتعزي في ضحايا الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية قبرص في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة ليماسول، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن الدولة مع الحكومة القبرصية والشعب القبرصي الصديق في هذا المصاب الأليم، معربةً عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت دولة الإمارات عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات القبرصية لاحتواء الحرائق، مؤكدةً وقوفها إلى جانب جمهورية قبرص، قيادةً وشعباً، في هذه الظروف الصعبة.

 

