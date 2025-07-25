الامارات | غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون سحب ركامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة15:35، والمد الثاني عند الساعة 02:03، والجزر الأول عند 08:37، والجزر الثاني عند الساعة 19:49.

وبحرعمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16، والمد الثاني عند الساعة 22:38، والجزر الأول عند الساعة 17:16، والجزر الثاني عند الساعة 05:12.