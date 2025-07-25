الامارات | "التغير المناخي والبيئة": "شوكولاتة دبي" المتوفرة في أسواق الدولة خالية من ببكتيريا السالمونيلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية أن منتج Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef للعلامة التجارية Emek والتي يتم إنتاجها خارج الدولة وغير موجودة في الأسواق المحلية، يتم الترويج لها كشوكلاه مستوحاة من نكهات شوكولاتة دبي.

وأوضحت أن "شوكولاتة دبي" المتعارف عليها والمتوفرة بنسخها المختلفة في أسواق الدولة خالية من التلوث بالسالمونيلا.

ويأتي هذا التوضيح في ضوء البيان الصادر من مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي أوضحت فيه أن المنتج يقتصر على الأسواق الأمريكية.

ونوهت الوزارة أن التحذير يشير إلى أن المنتج يتم تسويقه على أنه من منتجات "شوكولا دبي"، مؤكدة أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من ذات النكهات المعروفة ل "شوكولاتة دبي" وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات FIX Dessert Chocolatier (وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي) والتي تخضع لأعلى معايير السلامة والجودة.

وأكدت الوزارة على التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.

