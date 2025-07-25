الامارات | الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في ضحايا تحطم طائرة مدنية بمقاطعة آمور في أقصى شرق روسيا مما أسفر عن مقتل ركابها.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وللحكومة الروسية وللشعب الروسي الصديق في هذا المصاب الأليم.
