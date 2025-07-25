الامارات | ذياب بن محمد: الإمارات تواصل رسالتها الإنسانية بتنمية المجتمعات المُحتاجة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الاجتماع الثاني لمجلس الشؤون الإنسانية الدولية لعام 2025، الذي ناقش التوجه الاستراتيجي لقطاع المساعدات الخارجية، إضافة إلى مناقشة تقرير المساعدات الخارجية لعام 2024، وبعض البرامج لتمكين الكوادر في القطاع الإنساني.

وأكّد سموه أهمية تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات المحلية المعنية لتنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج الإنسانية والتنموية المتنوعة في مختلف دول العالم، انطلاقاً من الرسالة الحضارية للدولة نحو مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسّخها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتواصل دولة الإمارات رسالتها الإنسانية في تنمية المجتمعات المحتاجة والصديقة في العالم، ووضع الحلول التنموية المستدامة للكثير من التحديات المُلحة في مختلف المجالات الحيوية ذات الأولويات العالمية.

وشدَّد سموّه على ضرورة تنفيذ البرامج الإماراتية الإنسانية والتنموية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وبما يتسق مع الأهداف الإنمائية المستدامة العالمية، لاسيما ما يتعلق بتوفير الفرص التعليمية، ودعم الأنظمة الصحية، ومكافحة الأمراض، والقضاء على الفقر والجوع، ودعم تحقيق الأمن المائي والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، منوهاً سموه إلى أن ما نفذته دولة الإمارات من مشروعات عدّة في مختلف قارات العالم يؤكد الدور الإماراتي العالمي الرائد في المجالين الإنساني والتنموي.

وأكد الاجتماع أهمية ترسيخ العطاء الإماراتي كنموذج رائد في المساعدات والتنمية الدولية، والحفاظ على كرامة المجتمعات، وتعزيز ازدهارها، ومواصلة نهج الإمارات الراسخ نحو تسخير الإمكانات والقدرات والموارد والعلاقات للوقوف مع المجتمعات الصديقة والمحتاجة، والعمل مع الشركاء لتحقيق أثر مستدام لصالح الإنسانية، ودعم الابتكار، وتكامل برامج المساعدات الخارجية لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية، وبناء شراكات طويلة الأمد في التنمية الدولية، وتعزيز التواصل المؤثر والفعال في العمل الإنساني.

واستعرض الاجتماع «برنامج استشراف العمل الإنساني» الهادف إلى تمكين القيادات من مختلف المستويات الوظيفية، من خلال بناء قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم، عبر تزويدهم بأحدث العلوم والمستجدات المعرفية والتقنية في مجال العمل الإنساني والتنموي، على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويعزز ممكِّنات العاملين والمختصين في المؤسسات الإنسانية المانحة والجمعيات الخيرية من أداء الأعمال المؤسسية، وتخطيط وتنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج الإنسانية والتنموية المتنوعة في مختلف أرجاء العالم.

وتناول الاجتماع دعم مجلس الشؤون الإنسانية والتنموية لبرنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية في «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، وبما يتماشى مع توجهات المجلس في إطار تعزيز القدرات التخصصية للعاملين في المؤسسات الإنسانية ذات العلاقة، لاسيما وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، حيث يهدف برنامج الماجستير إلى صقل مهارات المنتسبين في عملية صنع القرار، وإدارة فرق العمل متعددة الثقافات، والتمكن من إدارة برامج الأعمال الإنسانية، إضافة إلى فهم الدراسات التنموية والأعمال الإنسانية في سياق العلاقات الدولية والقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية، والأولويات العالمية في المجالات الإنسانية والتنموية.

حضر الاجتماع كل من الأعضاء، وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ومستشار في ديوان الرئاسة، فارس محمد المزروعي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.