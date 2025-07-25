الامارات | حمدان بن محمد: من يمشي نحو صحته.. يمشي مع دبي نحو مستقبلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، مبادرة «دبي مولاثون»، كمبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وتشجيع أسلوب الحياة الرياضي النشط والمفعم بالحيوية لدى جميع فئات المجتمع خلال فصل الصيف في دبي، تماشياً مع مستهدفات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي» لتكون دبي المدينة المثلى بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية، وأنشطتها المتنوعة.

وتهدف المبادرة إلى توفير مسارات صحية ورياضية منظمة داخل المراكز التجارية الرئيسة في إمارة دبي خلال الفترة الصباحية، بدءاً من الساعة السابعة وحتى 10 صباحاً، طوال أغسطس 2025، بما في ذلك تخصيص مسارات مجهزة بالكامل للمشي والجري، وسيتم تنظيم المبادرة في سبعة من المراكز التجارية الرئيسة وهي: دبي مول، ودبي هيلز مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع.

معايير عالمية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تعمل على إرساء معايير عالمية جديدة في الاهتمام بالإنسان بجعل نموذج الحياة الصحي جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية لسكانها، بينما يبقى الارتقاء بجودة حياة المجتمع - من خلال مبادرات نوعية تعزز صحة أفراده وسعادتهم - هدفاً رئيساً تتضافر الجهود لتحقيقه، مشيراً سموه إلى أن مبادرة «دبي مولاثون» غايتها الإسهام في بناء مجتمع صحي ومتوازن، يتبنى النشاط البدني كأسلوب حياة يومي، ويضع الصحة العامة في مقدمة الأولويات.

وقال سموه: «تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة في بيئة مريحة وآمنة هو جزء من التزامنا بتمكين الأفراد وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم، بما يدعم رفاههم النفسي والبدني، وهو ما تحرص دبي على ترسيخ مقوماته، بمبادرات متكاملة تدعم أنماط الحياة الصحية».

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن جميع أفراد مجتمع دبي شركاء في تحقيق رؤيتها بأن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، داعياً سموه الجميع إلى المشاركة في «دبي مولاثون»، لاسيما أنها لا تتطلب جهداً كبيراً، بقدر ما تحتاج إلى التزام بسيط يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في حياة الفرد.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا اليوم مبادرة (دبي مولاثون)، ضمن مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33) لتعزيز جودة الحياة في دبي عبر تحويل المراكز التجارية إلى مسارات رياضية، تشجع جميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، بكل راحة وأمان خلال الفترة الصباحية طوال أغسطس».

وأضاف سموه: «مبادرة مجتمعية جديدة تنطلق من قلب المراكز التجارية في دبي. الفكرة بسيطة والرسالة واضحة، من يمشي نحو صحته يمشي مع دبي نحو مستقبلها».

فعاليات شاملة

وتوفر مبادرة «دبي مولاثون»، التي تُنظم برعاية رسمية من وزارة الدفاع، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الفرصة لجميع شرائح المجتمع، بمن في ذلك الشباب وكبار المواطنين والمقيمون والأطفال، إضافة إلى موظفي المراكز التجارية، لممارسة أنشطة رياضية صباحية تُقام في أجواء داخلية مناسبة تُراعي مختلف الاحتياجات.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ نمط حياة يتسم بالحركة والنشاط، من خلال وسائل تحفيزية مثل أنظمة تتبُّع الحركة، ونقاط توفر نصائح خاصة بالتوعية الصحية، ومناطق مخصصة للأطفال وتمارين الإطالة، في تجربة مجتمعية تشجع على المشاركة، وتُعزز الوعي بأسلوب حياة صحي ومستدام.

وتستثمر «دبي مولاثون» المساحات الداخلية الواسعة وغير المستغلة في المراكز التجارية، عبر تحويلها إلى بيئة رياضية نشطة وآمنة، وتشكل هذه الخطوة حلاً عملياً للتشجيع على ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف في المناطق المغطاة والمكيّفة، ضمن تجربة مريحة ومشجعة على الحركة، وممارسة الرياضة والسعي إلى الحفاظ على اللياقة البدنية، وتندرج في إطار «دبي مولاثون» أيضاً مبادرة «نمشي لصحة أفضل» التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع المراكز التجارية، وتهدف إلى تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على الحركة والنشاط في بيئة آمنة ومحفّزة، وتُعدّ هذه المبادرة امتداداً لرؤية دبي في دمج مختلف فئات المجتمع، من خلال تعزيز الصحة الجسدية والنفسية لكبار المواطنين والمقيمين عبر فعاليات مجتمعية هادفة، تأكيداً لمكانتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في مجتمع دبي المتماسك.

مشاركة مجانية

ويمكن المشاركة في مبادرة «دبي مولاثون» مجاناً من خلال التسجيل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة www.dubaimallathon.ae، وعند إتمام التسجيل يحصل المشاركون على بطاقة رقمية تؤكد مشاركتهم.

يُذكر أن المبادرة ستشهد تعاوناً واسعاً مع مجموعة من المطاعم والمتاجر المشاركة التي ستقدّم عروضاً صحية خاصة تتماشى مع أهداف «دبي مولاثون» في تعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن، ويأتي هذا التعاون في إطار تكامل الجهود بين مختلف مكونات المجتمع، لدعم التوجه نحو خيارات غذائية أفضل، وتشجيع الأفراد على تبنّي عادات صحية مستدامة.

