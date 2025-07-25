الامارات | تفعيل علاوتَي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن تفعيل علاوتَي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي، المنصوص عليهما ضمن منظومة العلاوات التكميلية في برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، تأكيداً على التزامها بتوفير بيئة معيشية مستقرة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري للأسر المستفيدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس: «تجسد العلاوتان نموذجاً إماراتياً متكاملاً يجمع بين الدعم المباشر للأسر، وتوفير الحوافز التي تعزز الاستقلالية والتميز على المدى البعيد، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تمكين الإنسان وتعزيز مشاركته الفاعلة في المجتمع».

وأضافت: «إن علاوة السكن تُعد إحدى العلاوات التكميلية المعتمدة، وتهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي التي لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وتم تصميم هذه العلاوة لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة وظروفها السكنية والمعيشية، ما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يُعد بدوره خطوة أولى نحو التمكين الحقيقي»، وأفادت الوزارة بأن قيمة العلاوة تُحدَّد وفق عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، حيث تميز الوزارة بين الأسر المقيمة في مساكن مستقلة وتلك التي تتشارك السكن مع أسر أخرى في الوحدة نفسها، بما يضمن تقديم الدعم بما يتناسب مع واقع كل أسرة وظروفها الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي تهدف إلى دعم تشجيع أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي على مواصلة تعليمهم العالي، وتعزيز استمرارية أدائهم الأكاديمي المتفوق، من خلال تقديم دعم إضافي لأبناء هذه الأسر ممن يحققون مستويات متميزة من التحصيل الأكاديمي الجامعي.

وأضافت: «يتم رفع قيمة علاوة الابن المتميز أكاديمياً لتصل إلى حد أقصى قدره 3200 درهم شهرياً، تُمنح للطلبة المتفوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، الذين يحققون معدلاً تراكمياً لا يقل عن 3.3 من 4.0، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الطاقات الواعدة وتنمية الكفاءات الوطنية».