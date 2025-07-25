الامارات | السجن 10 سنوات لمدان بالاعتداء على طفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بإدانة متهم بارتكاب اعتداء بالإكراه، بعد ثبوت اعتدائه على طفل داخل مركبته الخاصة، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدّم به أحد أقارب الطفل البالغ 10 سنوات، أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل المتهم في إحدى المناطق السكنية بالقرب من مكان إقامتهم، حيث جرى استدراجه إلى مركبة الجاني والاعتداء عليه داخلها.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيق، حيث كشف تقرير البحث والتحري عن تأكيد وجود مركبة المتهم في موقع الجريمة بتاريخ الواقعة، مع رصد توقفها لفترة زمنية بالقرب من إحدى المدارس قبل أن تغادر الموقع لاحقاً، وبيّن تقرير المختبر الجنائي وجود بصمات المجني عليه داخل المركبة، إضافة إلى وجود تركيب وراثي يشير إلى المتهم والمجني عليه، وبناءً على ما ثبت للمحكمة من أدلة وتقارير فنية موثقة، عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات، ومصادرة المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ومنعه من الإقامة بمحيط لا يقل عن خمسة كيلومترات من سكن المجني عليه، بعد تنفيذ عقوبة السجن.