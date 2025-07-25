الامارات | الإمارات تواصل صيانة آبار المياه في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر، وبالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع متكامل لصيانة الآبار المركزية في بلديات القطاع.

ويأتي هذا المشروع الحيوي في وقت يعاني سكان غزة أزمة مياه حادّة، نتيجة تواصل الظروف الإنسانية الصعبة، ودمار البنية التحتية، إذ باتت المياه الصالحة للاستخدام احتياجاً مُلحاً لا غنى عنه لمواجهة العطش، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية، خصوصاً في ظل توقف محطات التحلية، وندرة الوقود اللازم لتشغيلها.

ويتضمن المشروع تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، بهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق الوسطى من القطاع، وتخفيف الأعباء في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.

وتولي دولة الإمارات قطاع المياه أهمية خاصة ضمن مشاريع «الفارس الشهم 3» المستمرة منذ بداية الحرب، حيث نفذت سلسلة من المشاريع النوعية، من أبرزها البدء أخيراً بتنفيذ مشروع خط المياه المحلاة من الأراضي المصرية إلى مناطق المواصي في رفح وخانيونس، ويُتوقع أن يستفيد منه نحو 600 ألف مواطن من سكان جنوب قطاع غزة.