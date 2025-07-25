«نيابة دبي»: حبس سائق تسبب في إصابة بالغة ولم يتوقف

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي عن حبس متهمين، الأول آسيوي (هندي الجنسية) 33 سنة تسبب في حادث دهس شخص، وإصابته بإصابات جسمانية بالغة دون أن يتوقف في مكان الحادث، أو يقوم بتقديم المساعدة والإسعافات اللازمة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم الثاني، وهو آسيوي (باكستاني الجنسية) صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح المركبة المتسببة دون الحصول على إذن الإصلاح من سلطة الضبط المروري المختصة.

وأشار الفلاسي إلى أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ بتاريخ 20-07-2025، عن وقوع حادث دهس أحد الأشخاص المارة بإحدى الشوارع الداخلية في منطقة هور العنز، وإصابته بإصابات جسمانية بالغة نقل أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك نتيجة الإهمال، وعدم الانتباه، وعدم تقديره لمستعملي الطريق، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث على النحو الموضح.

كما أشاد بيقظة وسرعة استجابة فرق الضبط الأمنية في شرطة دبي، حيث تم إلقاء القبض على السائق المتسبب والقائم على مركز إصلاح المركبات خلال أجل لم يتجاوز 48 ساعة، الأمر الذي أظهر احترافية في الأداء المهني.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة المتهمين للمحاكمة، والمطالبة بتشديد العقوبات، وفق التشريعات المحلية والاتحادية.

وناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، رئيس نيابة السير والمرور، السائقين كافة بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق، مع ضرورة التقيد باشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة كافة في سبيل المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق كافة، والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً ضرورة عدم مغادرة مكان الحادث عند وقوع إصابات جسمانية إلا في حالات الضرورة القصوى المبررة، وإبلاغ السلطات المختصة بالإمارة، خلال 3 ساعات.