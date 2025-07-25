«تمكين المجتمع»: تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للأسر المستفيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها الشاملة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي، المنصوص عليهما ضمن منظومة العلاوات التكميلية في برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، تأكيداً على التزامها بتوفير بيئة معيشية مستقرة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري للأسر المستفيدة.

وتجسد العلاوتان نموذجاً إماراتياً متكاملاً يجمع بين الدعم المباشر للأسر، وتوفير الحوافز التي تعزز الاستقلالية والتميز على المدى البعيد، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تمكين الإنسان، وتعزيز مشاركته الفاعلة في المجتمع.

علاوة السكن

تُعد علاوة السكن إحدى العلاوات التكميلية المعتمدة، وتهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي التي لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وتم تصميم هذه العلاوة لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة وظروفها السكنية والمعيشية، ما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يُعد بدوره خطوة أولى نحو التمكين الحقيقي.

وتُحدَّد قيمة العلاوة وفق عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، حيث تميز الوزارة بين الأسر المقيمة في مساكن مستقلة وتلك التي تتشارك السكن مع أسر أخرى في الوحدة نفسها، بما يضمن تقديم الدعم يتناسب مع واقع كل أسرة وظروفها الخاصة.

التفوق الدراسي

تهدف علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي إلى دعم تشجيع أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي على مواصلة تعليمهم العالي، وتعزيز استمرارية أدائهم الأكاديمي المتفوق، من خلال تقديم دعم إضافي لأبناء هذه الأسر ممن يحققون مستويات متميزة من التحصيل الأكاديمي الجامعي.

يتم رفع قيمة علاوة الابن المتميز، أكاديمياً، لتصل إلى حد أقصى قدره 3.200 درهم شهرياً، تُمنح للطلبة المتفوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، الذين يحققون معدلاً تراكمياً لا يقل عن 3.3 من 4.0، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الطاقات الواعدة وتنمية الكفاءات الوطنية.

وتواكب الوزارة التطور التقني، من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين التقدم بطلباتهم من خلال قسم «ملفاتي» في خدمة الدعم الاجتماعي على الموقع الرسمي www.moce.gov.ae.

وتضمن هذه المنصة معالجة جميع الطلبات خلال 21 يوماً من استكمال الوثائق المطلوبة، ما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة وفعالة.

وضمن شروط علاوة السكن يتضمن النظام أحكاماً خاصة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم تراعي ظروفهم الاستثنائية، وتُمكّنهم من الاستفادة من العلاوة وفق آلية مرنة وشاملة.

وضمن علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي يحق للطلبة الذين يتابعون التعليم عن بُعد في المؤسسات الإماراتية المعتمدة الاستفادة من علاوة التفوق الأكاديمي، ما يؤكد شمولية النظام ومرونته.

التزام مستمر بالتمكين

تمثل هذه العلاوات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الشاملة للتمكين الاجتماعي. وتعكس التزاماً ثابتاً بتمكين الإنسان وتعزيز فرص تقدمه.

ومن خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والاستثمار في القدرات، تعمل الوزارة على توفير مقومات الاستقرار التي تتيح للأفراد والأسر الانتقال بثقة نحو مراحل جديدة من الاعتماد على الذات، وتحقيق الطموحات.