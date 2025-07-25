شرطة أبوظبي تنظم العرس الجماعي لـ71 منتسباً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، حفل العرس الجماعي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي لـ71 من منتسبيها، بالتعاون مع مكتب فخر الوطن، ومجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، ودائرة البلديات والنقل- بلدية أبوظبي، متمثلة بمركز التواجد البلدي - الشوامخ التابع لمركز بلدية الوثبة، وذلك في إطار دعمها المتواصل للكوادر البشرية، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تجسيداً لأولوية «الريادة المؤسسية»، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي «تعزيز السمعة المؤسسية».

حضر الحفل معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء ناصر سلطان اليبهوني الظاهري، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، وأقارب العرسان وزملاؤهم، حيث تخللته فقرات تراثية وعروض فنية وطنية.

وأكد معاليه، خلال الحفل الذي سادته أجواء من الفرح والسعادة، أن تنظيم هذا العرس الجماعي يعكس التزام شرطة أبوظبي بتعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم بين منتسبيها.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزز الولاء المؤسسي والانتماء الوطني، منوهاً بأن شرطة أبوظبي مستمرة في تبني المبادرات التي ترتقي بجودة حياة العاملين، وتدعم استقرارهم الأسري.